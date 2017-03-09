Украина

Полузащитник Шахтера Максим Малышев рассказал о подготовке своей команды к матчу против Зари.

В воскресенье, 12 марта состоится матч 21-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Зарей.

"Шахтер ждет сложная встреча. Заря – сильный соперник, поединки с которым всегда даются непросто. Готовимся очень серьезно – нужно обязательно взять три очка. Помню игру первого круга в Запорожье, когда все решил единственный гол Феррейры во втором тайме. Убежден, предстоящая встреча также будет напряженной", — приводит слова Малышева официальный сайт Горняков.

"Луганчане, скорее всего, будут пытаться действовать на контратаках. Тем более Заря сильна в этом компоненте. Это, можно сказать, их главный козырь. Есть скоростные игроки в нападении, команда быстро переходит из обороны в атаку. Нам нужно быть очень внимательными. Не зря луганчане сейчас на третьем месте в турнирной таблице. У них квалифицированный тренерский штаб и хороший подбор футболистов".

"Болельщики? Конечно, хочется, чтобы зрителей было как можно больше и все они болели за «Шахтер». Главное, чтобы люди пришли на стадион. Это плюс для обеих команд, ведь когда есть поддержка, намного легче играть", — добавил полузащитник.

В этом сезоне 24-летний украинец провел 23 поединка во всех турнирах за Шахтера, в которых отметился одним голом.