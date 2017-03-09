Полузащитник Виталий Гемега усилил ряды Олимпика.
Виталий Гемега, Олимпик
09 марта 2017, 18:36
23-летний украинец подписал контракт с донецким клубом сроком на два года, об этом сообщает официальный сайт Олимпика. В новой команде Гемега будет играть под 15-м номером.
Ранее Виталий выступал за Динамо-2 и Говерлу. Последним клубом футболиста была польская Висла. В донецкую команду Гемега перешел на правах свободного агента.
В УПЛ на счету полузащитника 24 матча, в которых он отметился одним забитым мячом.