Украина

Полузащитник Виталий Гемега усилил ряды Олимпика.

23-летний украинец подписал контракт с донецким клубом сроком на два года, об этом сообщает официальный сайт Олимпика. В новой команде Гемега будет играть под 15-м номером.

Ранее Виталий выступал за Динамо-2 и Говерлу. Последним клубом футболиста была польская Висла. В донецкую команду Гемега перешел на правах свободного агента.

В УПЛ на счету полузащитника 24 матча, в которых он отметился одним забитым мячом.