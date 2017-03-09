Украина

Нападающий Динамо Артем Беседин поделился своим мнением касательно похвалы со стороны болельщиков, прошедшего матча с Олимпиком (1:0) и предстоящем матче против Зирки.

Беседин во второй раз подряд стал игроком месяца по версии болельщиков Динамо.



"Мне очень приятно, что болельщики столь высоко оценили мою игру. Для меня это признание много значит, ведь непросто стать лучшим игроком, да еще и два месяца подряд, в таком клубе, как Динамо. В то же время это стимул работать над собой еще больше, не сбавлять требований к себе, чтобы помогать команде одерживать новые победы, а также оправдывать надежды болельщиков", — цитирует футболиста официальный сайт клуба.

"В мачте с Олимпиком верили, что дожмем соперника, и ради этого гола вся команда проделала огромный объем работы. Если говорить конкретно об эпизоде с забитым мячом, то я должен был находиться на другой позиции, перед вратарем. Но интуиция и голевое чутье подсказали, что нужно сыграть по-другому, и, как видим, все сложилось как нельзя лучше".

"К Зирке едем только за победой, но при этом хочется показать и зрелищный футбол, который бы понравился болельщикам".

Матч между Зиркой и Динамо состоится 12 марта в 14:00.