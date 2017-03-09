Украина

Полузащитник Зари Паулиньо поделился мнением о предстоящем матче Шахтером.

Матч 21-го тура чемпионата Украины между Зарей и Шахтером состоится в воскресенье, в 19:30.

"Мы готовимся к игре с Шахтером так же, как и ко всем остальным матчам. Максимально настраиваемся на каждую игру. Сегодня, к примеру, у нас было две тренировки. Знаем, что «горняки» — соперник непростой и понимаем, что лёгкой поездки в Харьков у нас не будет", приводит слова футболиста официальный сайт луганчан.

"С кем из бразильцев Шахтера общаюсь? Немного с Тайсоном и Дентиньо. Но об этой игре, естественно, с ними не говорил".

"Да, мы понимаем, что важность этого поединка крайне велика. Несмотря на то, что Шахтер команда именитая мы готовы к бою. Да, будет непросто, но постараемся победить. Соперник очень хорошо организован, а их класс не вызывает сомнения, но нам тоже нужно набирать очки, чтобы быть как можно выше. Иного быть не может".

После 20 матчей в чемпионате Украины Заря занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 37 баллов.

