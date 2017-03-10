Стал известен календарь УПЛ на вторую половину чемпионата.
Шахтер может сыграть с Зарей в 23-ем туре, ФК Шахтер
10 марта 2017, 12:59
В президентской ложе НСК Олимпийского состоялась церемония жеребьвеки второго этапа чемпионата Украины.
На первом этапе 12 команд-участниц УПЛ должны сыграть 22 тура, после чего разделиться на 2 группы по 6 команд. Группа 1 (места с 1-го по 6-ое) определит чемпиона и призеров УПЛ. Группа 2 (место с 7-го по 12-ое) — определит две команды, которые покинут УПЛ.
Жеребьевка проводилась следующим образом. В первой корзине находились шарики с названиями команд, а во втором — шарики с номерам.
Каждой команде в результате жеребьевки достался номер (команды указаны с учетом их позиций на момент 20-го тура УПЛ).
1 место (Шахтер) — №5
2 место (Динамо) — №6
3 место (Заря) — №2
4 место (Александрия) — №4
5 место (Олимпик) — №1
6 место (Черноморец) — №2
7 место (Ворскла) — №9
8 место (Зирка) — №12
9 место (Сталь) — №11
10 место (Волынь) — №7
11 место (Днепр) — №8
12 место (Карпаты) — №10
Таким образом, если до конца первой половины чемпионата команды не поменяют свои позиции, то в 23-ем туре нас ждут такие матчи.
Олимпик — Динамо
Заря — Шахтер
Черноморец — Александрия
Волынь — Зирка
Днепр — Сталь
Ворскла — Карпаты
Матч Динамо — Шахтер, скорее всего, состоится в рамках 26-го тура.
Football.ua