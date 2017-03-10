Украина

Стал известен календарь УПЛ на вторую половину чемпионата.

Шахтер может сыграть с Зарей в 23-ем туре, ФК Шахтер

Шахтер может сыграть с Зарей в 23-ем туре, ФК Шахтер

В президентской ложе НСК Олимпийского состоялась церемония жеребьвеки второго этапа чемпионата Украины.

На первом этапе 12 команд-участниц УПЛ должны сыграть 22 тура, после чего разделиться на 2 группы по 6 команд. Группа 1 (места с 1-го по 6-ое) определит чемпиона и призеров УПЛ. Группа 2 (место с 7-го по 12-ое) — определит две команды, которые покинут УПЛ.

Жеребьевка проводилась следующим образом. В первой корзине находились шарики с названиями команд, а во втором — шарики с номерам.

Каждой команде в результате жеребьевки достался номер (команды указаны с учетом их позиций на момент 20-го тура УПЛ).

1 место (Шахтер) — №5

2 место (Динамо) — №6

3 место (Заря) — №2

4 место (Александрия) — №4

5 место (Олимпик) — №1

6 место (Черноморец) — №2

7 место (Ворскла) — №9

8 место (Зирка) — №12

9 место (Сталь) — №11

10 место (Волынь) — №7

11 место (Днепр) — №8

12 место (Карпаты) — №10

Таким образом, если до конца первой половины чемпионата команды не поменяют свои позиции, то в 23-ем туре нас ждут такие матчи.

Олимпик — Динамо

Заря — Шахтер

Черноморец — Александрия

Волынь — Зирка

Днепр — Сталь

Ворскла — Карпаты

Матч Динамо — Шахтер, скорее всего, состоится в рамках 26-го тура.

Football.ua