Украина

Украинские юноши (U-17) дважды сыграли вничью с хорватскими сверстниками.

Юношеская сборная Украины в рамках подготовки к элит-раунду ЧЕ-2017 (U-17) провела тренировочный сбор в Хорватии, во время которого дважды сыграла с будущими хозяевами юношеского Евро-2017.

Подопечные Сергея Попова, который вызывал на сбор 18 футболистов, 7 и 9 марта марта завершили поединки с одинаговым счетом — 1:1.

7 марта

Хорватия (U-17) — Украина (U-17) 1:1

Голы: Вушкович, 77 — Харжевский, 25.

Украина: Бабичин, Слива, Снурницын (Холод, 50), Супряга, Ващищин (Билошевский, 52), Цитайшвили, Исаенко (Кащук, 56), Харжевский, Мащенко, Дмитрук (Мельник, 65), Приходько (Волошин, 71).

На 26-й минуте удален Цитайшвили.

9 марта

Хорватия (U-17) — Украина (U-17) 1:1

Голы: Батурина, 34 — Приходько, 72.

Украина: Лтайф Дани, Мельник (Слива, 41), Снурницын, Супряга (Холод, 58), Кащук, Цитайшвили, Харжевский, Волошин (Ващишин, 41), Мащенко (Исаенко, 59), Билошевский (Приходбко, 41), Дмитрук (Малышкин, 41).

На 80+1-й минуте удален Ващишин.