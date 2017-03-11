Украина

17:00, Львов, Арена-Львов. Арбитр — Александр Иванов. Прямая трансляция на телеканале Униан.

Матч Карпат и Волыни будет самым принципиальным противостоянием текущего тура. Две команды из западной Украины переживают не самые простые времена и являются конкурентами в борьбе за выживание.

Пока Волынь опережает львовян в турнирной таблице, однако, именно перспективы Карпат видятся куда более оптимистичными. Вслед за невзрачной игрой в Одессе, Карпаты дома победили Александрию. Активная трансферная кампания, возвращение Голодюка и Гладкого — во Львове точно не сидели без дела зимой.

Не сидела без дела и Волынь, но финансовое положение клуба оставляет желать лучшего. Команда скверно начала вторую половину сезона, пропустив шесть голов от Александрии. Последующий матч с Шахтером вышел куда лучше, но и там Волынь не взяла очков (что явно не камень в огород ребят Кварцянного).

Для Карпат этот матч будет важен с точки зрения психологии. Львовский клуб большую часть сезона шел на последнем месте чемпионата. Сейчас подопечные Дулуба уже нагнали Днепр, а в случае победы обойдут и Волынь. Впервые за долгое время у Карпат появился шанс покинуть зону вылета.

Луцкий клуб будет отчаянно бороться за то, чтобы удержать спасительную строчку. Но нет самого главного — уверенности в будущем клуба, который регулярно испытывает проблемы с финансированием.

Ориентировочные составы:

Карпаты: Боровик — Мирошниченко, Лобай, Нестеров, Зубейко — Чачуа, Вербный — Ксенз, Худобяк, Грисьо — Гладкий

Волынь: Кичак — Романюк, Логинов, Горопевшек, Шаповал — Герасимюк, Чепелюк — Мемешев, Ляшенко, Задерецкий — Петров

Дисквалифицированных нет.