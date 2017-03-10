Украина

Защитник Зари Григорий Ярмаш поделился настроением в команде перед матчем с Шахтером

"Настроение однозначно боевое, поскольку на такие команды особо и не нужно настраиваться. Шахтер — лидер чемпионата, в его составе очень хорошие квалифицированные игроки, поэтому и наше настроение боевое.

У Шахтера очень сильная линия атаки ... Хотя, это все знают. Плюс хорошие, быстрые контратаки. Да и в целом состав команды сильный", — цитирует Ярмаша пресс-служба УПЛ.

Также защитник Зари рассказал, добавила ли моральных сил победа клуба над Ворсклой.

"Конечно! Три очка очень важны. Вообще любая победа добавляет и положительных эмоций, и уверенности в своих силах. Это важно для всех, это вдохновляет на борьбу.

"Мы все хорошо понимаем, что впереди еще двенадцать туров и произойти может угодно. Кстати, это очень показательно было видно в недавнем матче "Барселона" — ПСЖ. Поэтому, независимо от турнирного положения и набранных очков, важно к каждой игре подходить с максимальной мотивацией".

Напомним, что матч Заря — Шахтер пройдет в Харькове 12 марта в Харькове.