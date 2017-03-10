Украина

Тренерский штаб сборной Хорватии рассчитывает на защитника Динамо Домагоя Виду, а их коллеги из Парагвая — на хавбека киевлян Дерлиса Гонсалеса.

24 марта Хорватии предстоит сыграть в отборе на ЧМ-2018 против сборной Украины, а 28-го числа этого же месяца команда сыграет товарищеский матч против эстонцев. Тренерский штаб Анте Чачича решил вызвать на эти встречи защитника Динамо Домагоя Виду, — сообщает официальный сайт киевлян.

Полузащитник Динамо Дерлис Гонсалес также отправится под знамена национальной сборной. Парагваю предстоит сыграть 2 матча квалификации на чемпионат мира. 23 марта – домашний против Эквадора, а 28 – против Бразилии на выезде.