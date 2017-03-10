Полузащитник Владимир Приемов подписал контракт с Александрией.
Владимир Приемов, Александрия
10 марта 2017, 17:42
Как сообщает официальный сайт александрийского клуба, Приемов стал футболистом их команды.
31-летний украинец пришел в Александрию на правах свободного агента. Условия контракта пока не разглашаются.
Ранее Владимир играл за Шахтер, Металлист, Черноморец и Кривбасс. Последним клубом полузащитника был Персеполис, за который он сыграл 10 матчей и не сумел отметиться результативными действиями в этих поединках.
После 20 туров в УПЛ Александрия занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 32 набранных пункта.