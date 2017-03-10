Украина

Защитник Зирки Павел Полегенько рассказал о своих ожиданиях на матч с Динамо.

В воскресенье, 12 марта в 14:00 состоится поединок 21-го тура чемпионата Украины между Зиркой и Динамо. Стоит отметить, что 21-летний украинец является воспитанником клубной академии киевского Динамо.

"Конечно, у меня есть двойная мотивацию сыграть против клуба, который меня воспитал. С нетерпением жду этого матча и надеюсь, что он подарит мне много положительных эмоций, которые я получу только в случае победы Зирки", — цитирует футболиста официальный сайт команды.

"Я ничего не собираюсь доказывать Динамо. У меня есть свои мечты и цели в футболе, которых я хочу достичь".

"Для меня Динамо — лучшая команда в Украине. Настраиваться на киевлян нужно серьезно, как на лучшую команду, с которой придется играть в этом сезоне".

"Нам особенно нужна поддержка болельщиков. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех любителей футбола на трибуны нашего стадиона. Мы играем на своем поле и ожидаем невероятной атмосферы, которая может помочь нам добиться положительного результата".

После 20 туров чемпионата Украины Зирка занимает восьмое место.