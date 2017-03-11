Украина

Полтавская Ворскла потерпела поражение в матче с Олимпиком, ведя по ходу матча в два гола.

Поединок с Олимпиком был одним из важнейших для Ворсклы на данном этапе чемпионата. За два тура до конца полтавчане отставали от Черноморца на 4 очка, так что победа необходима была как никогда.

Начало матча выдалось довольно спокойным, да и в целом команды не усердствовали в создании моментов. Игра шла в центре поля с обилием борьбы, что характерно для матчей УПЛ.

В середине тайма Ворскла взорвала матч своим голом. Хлебас решился на удар с дальней дистанции и забил красивый гол от штанги.

Пропущенный мяч никак не повлиял на Олимпик. Команда выглядела очень неважно и в первом тайме так и не потревожила Сарнавского. В то же время, у Ворсклы еще было пару опасных эпизодов, но нельзя сказать, что в первом тайме подопечные Сачко заслужили на большее преимущество.

Начало второго тайма тоже не предвещало Ворскле беды. Команда продолжала атаковать и в итоге довела преимущество до двух голов. Загорулько забил классный гол головой после подачи Ребенка.

Казалось, что игра сделана, а Олимпик опустил руки. Через минуту у Мякушко был шанс еще забить, но мяч попал в перекладину. Тем не менее, слишком рано Олимпик списали со счетов.

Через пять минут подопечные Санжара отыграли один мяч усилиями Мохи. Еще через пять минут Олимпик заработал угловой, и Гришко затолкал мяч в ворота, сравняв счет. То, на что Ворскла потратила 60 минут, Олимпик сделал за пять.

Такое развитие событий надломило Ворсклу, которая через две минуты пропустила и третий. Моха выступил в качестве ассистента, а Матяж забил красивый гол пяткой.

За оставшиеся 20 минут подопечные Сачко так и не сумели создать реальные шансы, чтобы вернуться в борьбу. Ведя в два гола, Ворскла упустила прекрасный шанс побороться за место в верхней шестерке. Черноморец свой матч проиграл, но это не помешало одесситам обеспечить себе шестое место.

Олимпик — Ворскла 3:2

Голы: Моха, 65, Гришко,70, Матяж, 72 — Хлебас, 20, Загорулько, 60

Олимпик: Махарадзе — Парцвания, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов — Цимбалюк (Хомутов, 46), Богданов (Брикнер, 87) — Моха, Гошкодеря, Шестаков (Гринь, 46) — Матяж

Ворскла: Сарнавский — Пердута, Чижов, Чеснаков, Ребенок — Шарпар, Кравченко — Мякушко, Одарюк (Кунев, 83), Хлебас — Загорулько

Предупреждения: Богданов, Хомутов, Матяж — Хлебас, Шарпар