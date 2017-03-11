Украина

Сталь в гостях победила Черноморец (1:0) в 21-м туре украинской Премьер-лиги.

Первый тайм проходил почти без голевых моментов. Победа сегодня нужна была именно Черноморцу и отсутсвие хороших атак подопечных Бабича говорит о многом. Один неплохой момент в начале тайма, один — в конце. Этого явно мало для того, чтобы рассчитывать на три очка.

Сталь, несмотря на давление Моряков после курьезного гола Васина, быстро смогла отодвинуть игру от своих ворот. Что сказал Бабич своим игрокам в раздевалке никто не знает, но игра во втором тайме изменилась не кардинально.

Сталь уверенно контролировала игру, а у Моряков ничего не получалось из-за высокого процента брака.

Сталь заслужила сегодня три очка. В отличие от хозяев, подопечные Кучука сегодня играли отлично как в защите, так и в атаке. Команда из Каменского не пропускает в весенней части.

Одесситам очень повезло, что в параллельном матче Олимпик сотворил настоящее чудо. Проигрывая 0:2 дончане сумели вырвать победу 3:2. Это позволило Черноморцу попасть в топ-6.

Черноморец – Сталь 0:1

Гол: Васин, 24

Черноморец: Каневцев — Люлька, Аблитаров, Азацкий, Каплиенко (Ковалец, 81) — Смирнов, Андриевский, Коркишко, Кабаев, Барилко (Жорже Элиас, 46) — Хобленко (Карноза, 60).

Сталь: Панькив — Пашаев, Шабанов, Стаменкович, да Силва, Карасюк — Каленчук (Малакян, 87), Задерака (Деул, 64), Кравченко, Васин (Дебелко, 79) — Карикари.

Предупреждения: Васин, Карасюк, Азацкий, Смирнов, Коркишко.