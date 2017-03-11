Сталевары на выезде одолели Черноморец благодаря курьезному голу Дениса Васина на 24-й минуте поединка.

Черноморец – Сталь 0:1
Гол: Васин, 24

Черноморец: Каневцев — Люлька, Аблитаров, Азацкий, Каплиенко (Ковалец, 81) — Смирнов, Андриевский, Коркишко, Кабаев, Барилко (Жорже Элиас, 46) — Хобленко (Карноза, 60).

Сталь: Панькив — Пашаев, Шабанов, Стаменкович, да Силва, Карасюк — Каленчук (Малакян, 87), Задерака (Деул, 64), Кравченко, Васин (Дебелко, 79) — Карикари.

Предупреждения: Васин, Карасюк, Азацкий, Смирнов, Коркишко.