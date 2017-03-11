Представляем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Украины между Черноморцем и Сталью.
pfcstal.com
11 марта 2017, 16:47
Сталевары на выезде одолели Черноморец благодаря курьезному голу Дениса Васина на 24-й минуте поединка.
Черноморец – Сталь 0:1
Гол: Васин, 24
Черноморец: Каневцев — Люлька, Аблитаров, Азацкий, Каплиенко (Ковалец, 81) — Смирнов, Андриевский, Коркишко, Кабаев, Барилко (Жорже Элиас, 46) — Хобленко (Карноза, 60).
Сталь: Панькив — Пашаев, Шабанов, Стаменкович, да Силва, Карасюк — Каленчук (Малакян, 87), Задерака (Деул, 64), Кравченко, Васин (Дебелко, 79) — Карикари.
Предупреждения: Васин, Карасюк, Азацкий, Смирнов, Коркишко.