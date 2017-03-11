Украина

Представляем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Украины между Олимпиком и Ворсклой.

Олимпик проигрывал Ворскле со счетом 0:2, однако команде удалось переломить ход встречи и в невероятном стиле вырвать победу.



Олимпик — Ворскла 3:2

Голы: Моха, 65, Гришко,70, Матяж, 72 — Хлебас, 20, Загорулько, 60

Олимпик: Махарадзе — Парцвания, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов — Цимбалюк (Хомутов, 46), Богданов (Брикнер, 87) — Моха, Гошкодеря, Шестаков (Гринь, 46) — Матяж

Ворскла: Сарнавский — Пердута, Чижов, Чеснаков, Ребенок — Шарпар, Кравченко — Мякушко, Одарюк (Кунев, 83), Хлебас — Загорулько

Предупреждения: Богданов, Хомутов, Матяж — Хлебас, Шарпар