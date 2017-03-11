Украина

Львовские Карпаты одержали победу в матче 21-го тура чемпионата Украины против луцкой Волыни (2:1).

Поединок Карпат и Волыни вызывал интерес не только как Западноукраинское дерби, но и как важный матч в борьбе за выживание. Обе команды находятся в подвале таблицы и им предстоит еще выяснить, кому суждено остаться в УПЛ.

Львовский клуб хоть и располагался ниже в таблице, виделся фаворитом. Подопечные Дулуба это подтвердили своей игрой еще в первом тайме. Намного увереннее выглядели хозяева и ближе к середине первого тайма открыли счет.

Это свершилось. Александр Гладкий наконец забил гол. Форвард грамотно выбрал позицию и замкнул передачу с фланга. В последствии Гладкий еще не раз обострял игру не только ударами, но и опасными передачами. Судя по всему, пребывание в Карпатах куда более комфортно для футболиста, который стал увереннее вести игру.

На второй тайм Волынь вышла чуть более нацеленной на атаки. Это немного раскрыло игру и помогло Карпатам удвоить преимущество. Вновь Гладкий сыграл ключевую роль во взятии ворот. Нападающий разрезал оборону своим пасом на Худобяка, который со второй попытки забил гол. Таким образом, Худобяк забивает во втором матче подряд, тогда как Гладкий записал на свой счет гол+пас.

После этого львовяне не реализовали еще пару неплохих моментов. А вот Волынь прибавила в атаке. Лучане очень старались отыграться и создали пару хороших моментов. Уже в конце матча, на 87-ой минуте Дудик отличился и ненадолго оживил интригу. Судья добавил пять минут, и гости предприняли попытки отыграться. Карпаты грамотно закрылись и удержали свое преимущество. Победа позволила львовскому клубу подняться на десятое место.

Карпаты — Волынь 2:1

Голы: Гладкий, 18, Худобяк, 53 — Дудик, 87

Карпаты: Боровик — Лобай, Дитятьев, Нестеров, Ксенз — Филимонов, Матвиенко, Клец (Чачуа, 77) — Голодюк (Гуцуляк, 65), Худобяк (Завийский, 81) — Гладкий

Волынь: Недилько — Шаповал, Логинов, Никитюк, Романюк — Тетеренко (Горопевшек, 81), Мемешев, Дудик, Ляшенко (Задерецкий, 65) — Диденко (Чепелюк, 55), Петров

Предупреждения: Клец, Боровик — Романюк, Диденко, Шаповал