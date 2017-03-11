Украина

Представляем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Украины между Карпатами и Волынью.

Новичок Карпат Александр Гладкий забил первый гол в матче против Волыни, а потом поучаствовал и во втором взятии ворот.

Карпаты — Волынь 2:1

Голы: Гладкий, 18, Худобяк, 53 — Дудик, 87

Карпаты: Боровик — Лобай, Дитятьев, Нестеров, Ксенз — Филимонов, Матвиенко, Клец (Чачуа, 77) — Голодюк (Гуцуляк, 65), Худобяк (Завийский, 81) — Гладкий

Волынь: Недилько — Шаповал, Логинов, Никитюк, Романюк — Тетеренко (Горопевшек, 81), Мемешев, Дудик, Ляшенко (Задерецкий, 65) — Диденко (Чепелюк, 55), Петров

Предупреждения: Клец, Боровик — Романюк, Диденко, Шаповал