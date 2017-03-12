Украина

14:00, Кропивницкий, стадион Зирка. Арбитр — Ярослав Козик. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

В 21-ом туре УПЛ киевскому Динамо предстоит выездной матч в Кропивницком против местной Зирки. Динамовцам необходима как минимум ничья, чтобы обеспечить себе второе место по итогам первого этапа чемпионата. Зирка же пока закрепилась на девятом месте, что является вполне неплохим результатом для новичка лиги. Тем не менее, для скромного клуба приезд Динамо — серьезное событие.

Прошлый матч чемпионата Зирка провалила, крупно уступив Стали. Да и в целом пока подопечные Монарева выглядят в весенней части не лучшим образом. Ни одного гола и 1 очко в 2 матчах — явно не то, что ожидали болельщики от матчей с Днепром и Сталью.

Что касается Динамо, то весенняя часть началась для киевлян успешно. Команда добыла победу в важном матче над Зарей, а затем вырвала три очка в матче с Олимпиком. Ключевой фигурой в этих играх стал Артем Беседин, который отличался голами в двух матчах. Болельщики Динамо признали нападающего лучшим игроком месяца, что должно мотивировать форварда на новые свершения.

Должен быть мотивирован и футболист хозяев Павел Полегенько, который является воспитанником киевского Динамо. Сам игрок уже дал свой комментарий, в котором отметил важность этой встречи для него.

Зирка не сможет рассчитывать на Александра Кучеренко, который пропустит мяч из-за перебора желтых карточек. Зато вернется Адеринсола Эсеола — новичок команды. Игрок много забивал в Первой лиге, но удастся ли ему адаптироваться к уровню УПЛ?

В составе Динамо особых изменений не ожидается. Дисквалификаций и травм у команды нет.

Учитывая, что Зирке довольно сложно будет сместиться с девятого места, следует ожидать, что именно гости будут больше стремиться к победе. В пользу хозяев же будет поддержка трибун. Динамо уже давно не приезжало в Кропивницкий и на стадионе вполне можно ожидать аншлаг.

Ориентировочные составы:

Зирка: Паст — Полегенько, Ковалев, Перейра, Наилсон — Лупашко, Фаворов — Чичиков, Загальский, Бацула — Ситало

Динамо: Рудько — Морозюк, Пантич, Вида, Кадар — Шепелев, Рыбалка — Гонсалес, Сидорчук, Ярмоленко — Беседин

Дисквалифицирован: Кучеренко