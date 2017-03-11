Украина

Исполняющий обязанности тренера Днепра Дмитрий Михайленко поделился своими эмоциями после матча с Александрией (0:0).

Сегодня Днепр на выезде смог набрать одно очко в матче с Александрией 0:0.

"Боевая игра получилась. Было много борьбы, единоборств — настоящая мужская игра. Мы довольны тем, что не уступили очень хорошему сопернику, который борется за бронзовые медали нашего чемпионата. Для нас это очень серьезный был тест", — сказал Михайленко на послематчевой пресс-конференции.

"Александрия — команда со своим стилем, команда, которая прогрессирует с каждым годом, улучшая игру и поднимаясь все выше в турнирной таблице. Поэтому для нас было важно не уступить сегодня по игре. Мы довольны тем, что мужаем".

"Никто не выпал из игры в плане ведения единоборств. Возможно, было не так много моментов, как того хотели бы болельщики и тренеры, но людей, которые отбывали номер на поле, не было. Игра получилась очень боевой".

В следующем туре Днепр в родных стенах сразится с Карпатами.