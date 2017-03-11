Украина

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко дал свой комментарий после матча с Олимпиком (2:3).

Наставник полтавчан Василий Сачко отметил, что в матче против Олимпика на поле не оказалось лидера, который мог бы настроить команду в сложный момент.

"Видимо, мы не заслужили играть в верхней шестерке. А что касается самой игры, то мы настраивали ребят. За исключением тех ошибок, из-за которых мы пропустили — мне не в чем их упрекнуть", — признал Сачко.

"Мы 60 минут контролировали игру, забили два мяча. Создали достаточное количество моментов, чего нам не хватало в предыдущих играх".

"Но игра длится 90 минут и после пропущенного мяча команда надломилась, появился какой-то мандраж, начали страховаться, чтобы не пропустить еще. В этот момент на поле не оказалось лидера, который успокоил бы команду, потому что со скамейки тяжело достучаться. Пропустили и проиграли матч", — резюмировал Сачко.