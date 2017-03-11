Украина

Главный тренер Александрии Владимир Шаран дал свой комментарий после матча с Днепром (0:0).

В рамках 21-го тура УПЛ Александрия в родных стенах сыграла вничью с Днепром — 0:0.

"Равная игра, закономерный ничейный результат. Две команды стремились победить, но у нас должно было быть больше желания", — сказал Шаран на пресс-конференции.

"В принципе, желание было, потому что было много претензий к ребятам после львовской игры. Сегодня вышли и отдали все силы, но против молодых днепровских игроков нужно проявлять и мастерство, которого мы сегодня не увидели.

"Много борьбы было проиграно как в зоне обороны, так и в зоне атаки. Ничейный результат справедлив — игра была до забитого мяча. Кто забил бы, тот бы и выиграл".