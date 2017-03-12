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Защитник Олимпика Дмитрий Немчанинов прокомментировал игру своей команды против Ворсклы (3:2).

Вчера Олимпик проигрывал Ворскле 0:2, но сумел за 7 минут забить трижды и довести матч до победы 3:2.

"Матч поделился на 2 тайма. Кто играл против ветра, тому было тяжело. Хотя Полтаве во втором тайме удалось забить против ветра нам", — отметил Немчанинов в интервью телеканалу Футбол.

"И честно, пока мы не забили первый гол, в душе мало верилось, что можем отыграться. Потом гол Моха забил. Посмотрели, что остается много времени и как-то второй гол быстро созрел. И мы увидели, что Полтава начала переживать за результат".

"Им нужна была победа кровь из носу, а нам, по идее, не было чего терять в этой игре. Если мы проигрывали, то нам надо было бы с Шахтером цеплять очки и с Карпатами еще. Хотелось это решить в ближайшие игры. Думаю, у нас все получилось, все очень рады".

После этого поражения Ворскла потеряла даже теоретические шансы догнать Черноморец и финишировать в топ-6.