Украина

Защитник Ворсклы Владимир Чеснаков прокомментировал поражение своей команды от Олимпика (2:3).

Вчера Ворскла лидировала в матче с Олимпиком 2:0 по истечении часа игры. Однако дончане с 65-й по 72-ю минуту забили трижды и выиграли 3:2.

"Очень тяжело было. Вроде бы и футбол хороший показывали, и голы забили… И после 2:0 были моменты… Не знаю, что случилось, как так. 2 стандарта – 2 гола. И третий какой-то… Не знаю, тяжело", — заявил Чеснаков в интервью телеканалу Футбол.

После этого поражения Ворскла лишилась шансов финишировать в первой шестерке команд. Теперь во второй части чемпионата полтавчанам предстоят игры против Зирки, Стали, Карпат, Днепра и Волыни.