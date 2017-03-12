Украина

Тренер Волыни Владимир Дикий посетовал, что главный тренер команды Виталий Кварцяный не мог находиться на своем месте во время матча против Карпат (1:2).

Вчера Волынь уступила Карпатам на выезде со счетом 1:2.

"То, что не хватает Виталия Владимировича – это факт. Но он присутствовал на стадионе на игре с Карпатами. В перерыве Кварцяный подсказал, что нужно делать, но на скамейке запасных его не хватает", — заявил Дикий на пресс-конференции после игры с Карпатами.

"Футболисты сегодня были заряжены на борьбу. Хотелось показать хороший футбол. Да, не получалось многое в первом тайме, но думаю, что вторым таймом, как и матчем в целом, и болельщики, и мы можем быть довольны".

После 21 матча Волынь с 10 пунктами занимает 11-е место в Премьер-лиге.