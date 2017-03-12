Украина

Полузащитник Черноморца Артур Карноза не стал особо расстраиваться после поражения от Стали (0:1).

Вчера Черноморец проиграл на домашней арене Стали 0:1. Однако в этом же туре Ворскла уступила Олимпику 2:3 и потеряла шансы обойти одесситов в борьбе за попадание в первую шестерку.

"Поле не в лучшем состоянии сейчас", — констатировал Карноза в комментарии телеканалу Футбол.

"Ну боролись, бились. Да, проиграли сегодня, но все равно – главное, что мы в первой шестерке уже".

В заключительном матче первого этапа Черноморец на выезде сыграет с Динамо.