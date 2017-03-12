Украина

Полузащитник Стали Денис Васин рассказал о своих впечатлениях после игры с Черноморцем (1:0).

Вчера состоялся матч в рамках 21-го тура чемпионата Украины между Черноморцем и Сталью. Гости одержали минимальную победу (1:0) благодаря голу Васина.

"Гол в ворота Черноморца? Та ничего такого не произошло. Просто мяч в меня попал и отлетел в ворота", — приводит слова футболиста официальный сайт каменчан.

"Почки и печень побаливают так нормально. Конечно, не ожидал сам, что гол забью. Лучше бы потом головой забил, когда был момент, но ничего. Главное выиграли. Приятно было играть на родном для меня стадионе. Спасибо болельщикам, хотя они чуть посвистывали, но ничего, всё нормально".

"В чем причина удачной игры в последних матчах? Во-первых, у нас хорошая и команда, и тренер, и вратарь. Как говорят, что вратарь это полкоманды. У нас это именно так. Сегодня еще не хватало Коли Ищенко, у него повреждение. Мы смотрим только в будущее и надеемся, что победы еще впереди".

Следующий поединок Сталь проведет дома против Александрии. Матч состоится 18 марта в 14:00.