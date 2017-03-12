Украина

Наставник Олимпика Роман Санжар дал свой комментарий после игры с Ворсклой (3:2).

Вчера в матче 21-го тура чемпионата Украины донецкая команда одержала волевую победу над Ворсклой (3:2). Отметим, что по ходу встречи Олимпик проигрывал (0:2).

"Получился очень интересный и напряженный матч, в котором у нас многое не получалось. Многие ребята были очень зажаты оттого, что давил результат. Но все-таки мы смогли дотерпеть, переломить ход встречи и вытащить эту игру. Не только сравнять счет, а выиграть. Все то, что не получалось в игре, компенсировалось желанием и самоотдачей", — цитирует слова менеджера официальный сайт Олимпика.

"Сегодня самое главное – результат. Те задачи, которые мы ставили перед собой, мы выполнили. Спасибо ребятам, что выложились по максимуму, мы знаем, как нам непросто работать на сегодняшний день. В этот результат свой вклад внесли и те ребята, которые были с нами в первом круге, им тоже большое спасибо. Мы попали в первую шестерку, для нас это большой плюс. Благодарен ребятам за работу и самоотдачу".

"В первом тайме у нас практически ничего не получалось, в дебюте второй половины Ворскла неплохо контролировала мяч, по игре я не видел, за счет чего мы можем переломить ход встречи. Держать мяч у нас не получалось, полтавчане владели преимуществом. Но за счет огромного желания, нацеленности на результат, нам все-таки удалось забить голы и переломить ход встречи".

"Честно говоря, даже не могу припомнить подобного поединка в плане эмоций. Сложно сравнять счет, проигрывая в ответственном матче 0:2, а тем более победить. Ребята смогли проявить характер и прибавили в концовке. По эмоциям давно не было такого матча".

Благодаря победе над Ворсклой, Олимпик останется в шестерке лучших команд турнирной таблицы по итогам первой части чемпионата.