Представляем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Украины между Зиркой и Динамо.
Зирка, Динамо Киев
12 марта 2017, 17:35
Зирка на своем поле сенсационно обыграла киевлян.
Смотри видео голов и обзор матча:
Зирка – Динамо 2:0
Голы: Бацула, 33, Полегенько, 71
Зирка: Паст – Фатеев, Перейра, Полегенько — Жуков, Лупашко, Борха, Чичиков, Бацула – Ситало (Акименко, 69), Эсеола (Билоног, 81).
Динамо: Рудько – Морозюк, Пантич, Вида, Кадар – Рыбалка (Сидорчук, 72), Гармаш, Буяльский – Ярмоленко, Гонсалес (Яремчук, 46) – Беседин.
Предупреждения: Эсеола, Билоног – Рыбалка, Кадар, Гармаш.