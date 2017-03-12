Зирка на своем поле сенсационно обыграла киевлян.

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Зирка – Динамо 2:0
Голы: Бацула, 33, Полегенько, 71

Зирка: Паст – Фатеев, Перейра, Полегенько — Жуков, Лупашко, Борха, Чичиков, Бацула – Ситало (Акименко, 69), Эсеола (Билоног, 81).

Динамо: Рудько – Морозюк, Пантич, Вида, Кадар – Рыбалка (Сидорчук, 72), Гармаш, Буяльский – Ярмоленко, Гонсалес (Яремчук, 46) – Беседин.

Предупреждения: Эсеола, Билоног – Рыбалка, Кадар, Гармаш.