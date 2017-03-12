Украина

Главный тренер Динамо Сергей Ребров прокомментировал поражение своей команды в матче против Зирки (2:0).

Сегодня киевское Динамо на выезде проиграло Зирке со счетом 2:0 в матче 21-го тура чемпионата Украины.

"Потеряли важные очки, проиграли. Непросто было играть. Хочу поздравить Зирку, которая использовала свои шансы, моменты и заслужено победила. На этом поле было непросто создавать. Не хочу никого обвинять – мы проиграли все вместе, это тяжелое поражение для нас всех", — сказал Ребров.

"Мы пытались усилить атаку, играло два нападающих, и те игроки, которые вышли на замену, старались, усиливали игру. Наверное, на этом поле нужно было больше играть длинными передачами, поскольку у нас было два форварда, но мы это не так часто использовали. Также можно было забивать после стандартных положений – для этого были моменты, но мы их не реализовали, а Зирка использовала все моменты".

"Мы проиграли 0:2, не забили мячи. В каких-то моментах ошибся вратарь, но проиграла вся команда. В первую очередь, проиграл я. Обязательно разберем игру в команде, кто ошибся на поле и обсудим это между собой".

"Поверхностного отношения никогда нет. В первой половине чемпионата мы теряли достаточно очков, особенно, с командами, в матчах с которыми специалисты считали нас фаворитами. Мы знаем об этом и постоянно говорим. Матчи, которые играют Зирка и другие команды против Динамо и Шахтера абсолютно не такие, как против других соперников. Сегодня хозяева это продемонстрировали. Видел по прошлым играм, что Зирка умеет хорошо контролировать мяч, хорошо комбинирует. Сегодня они избрали единственно правильную тактику: длинные передачи за спину, и высокий сильный нападающий борется за мяч и подбирает его. Они за счет этой тактики и выиграли матч. Никакой недооценки с моей стороны и со стороны игроков точно не было".

"Приятно играть при полных трибунах, но неприятно играть на газоне такого качества. Когда принимающая команда неделю тренируется на поле, на котором потом проводит официальные игры, как по мне – это ненормально. Если у нас серьезный чемпионат, если мы куда-то стремимся, должен быть регламент. Я понимаю, что все команды сейчас в очень сложной ситуации. Но такого быть не может. Я не говорю, что это причина нашего поражения. Да, сложное поле нивелировало класс футболистов, но в регламенте должны быть прописаны правила – команда не может неделю тренироваться на том же поле, на котором потом проводит официальный матч".

После 21-го матча чемпионата Украины Динамо занимает второе место в турнирной таблице.