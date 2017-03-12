Заря: Шевченко – Опанасенко, Рафаэль, Чечер, Сухоцкий – Чайковский, Харатин, Липартия, Паулиньо, Калитвинцев – Бонавентуре.

Запасные: Чуваев, Гордиенко, Кадимян, Любенович, Бабенко, Шалфеев, Пилявский.

Шахтер: Пятов – Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Коваленко – Марлос, Тайсон, Бернард – Бланко-Лещук.

Запасные: Каниболоцкий, Бутко, Ордец, Малышев, Патрик, Зубков, Феррейра.