Стали известны стартовые составы команд на матч 21 тура чемпионата Украины между Зарей и Шахтером.
Марлос, twitter.com/fcshakhtar
12 марта 2017, 19:00
Заря: Шевченко – Опанасенко, Рафаэль, Чечер, Сухоцкий – Чайковский, Харатин, Липартия, Паулиньо, Калитвинцев – Бонавентуре.
Запасные: Чуваев, Гордиенко, Кадимян, Любенович, Бабенко, Шалфеев, Пилявский.
Шахтер: Пятов – Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Коваленко – Марлос, Тайсон, Бернард – Бланко-Лещук.
Запасные: Каниболоцкий, Бутко, Ордец, Малышев, Патрик, Зубков, Феррейра.