Украина

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко проводит свой 200-й матч в карьере в рамках чемпионата Украины.

Тарас Степаненко вышел в стартовом составе Шахтера на выездной матч украинской Премьер-лиги против Зари.

Эта игра является 200-й для 27-летнего полузащитника в матчах высшего украинского дивизиона: 81 из них он провел в составе запорожского Металлурга, а еще 119 за свой нынешний клуб.

Ранее это достижение покорялось 137-м футболистам в истории независимой Украины.