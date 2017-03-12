Украина

Экс-полузащитник Зари Максим Малышев принес Шахтеру победу над луганской командой.

Сегодня Динамо неожиданно уступило Зирке 0:2. Так что обе команды выходили на поле с дополнительной мотивацией: у Шахтера получился шанс увеличить и без того громадный отрыв от киевлян до 16 пунктов, а вот Заря могла сократить отставание до 3 очков и вновь возродить интригу в борьбе за серебро (а вместе с ним – и путевку в квалификацию Лиги чемпионов).

Шахтер выставил на матч сильнейший на данный момент состав – дисквалифицированного Фреда на позиции сменил Коваленко, а Тайсон действовал в центре атаки. Заря не смогла рассчитывать на арендованных у Шахтера – Петряк, Гречишкин, Кулач и Соболь играть в этом матче не могли.

Команды начали матч с атаки – и те, и другие искали счастья у чужих ворот. Уже на 2-й минуте матча Кучер оказался на позиции атакующего хавбека и пробил по воротам – но мяч стал легкой добычей для Алексей Шевченко. Заря пыталась отвечать и наиболее опасным стал момент, когда Липартия отдавал на Калитвинцева, но Влад немного не успел к мячу.

Воспитанник Динамо, кстати, сегодня был чрезвычайно заряженным на борьбу и стелился в подкатах, которым порою могли позавидовать даже самые опытные опорные хавбеки.

Опасно было, когда оказался в штрафной Исмаили. Левый защитник решил то ли пробить по воротам, то ли отдать пас, но получилось нечто среднее – мяч пролетел вдоль ворот, так и не доставшись никому.

В середине тайма удивил публику Срна. Многоопытный хорват зачем-то решил сыграть рукой в центре поля и получил заслуженный горчичник. К слову, в первом тайме было показано сразу три желтых карточки – отметились еще и Харатин с Чайковским.

Стоит вспомнить и момент Евгения Опанасенко в первом тайме. Защитник пробивал с неплохой позиции, но банально не попал в ближний угол ворот.

Во втором тайме всколыхнул игру Тайсон на 58-й минуте. Бразилец прорвался по центру, после чего нанес мощнейший удар из-за штрафной – перекладина сыграла за Зарю! Густаво Бланко-Лещук красивым ударом отправил мяч по назначению. Беда лишь в том, что аргентинец в этот момент пребывал в положении "вне игры". Естественно, такой мяч засчитан не был.

А уже через две минуты Заря ответила, да еще как ответила! Владислав Калитвинцев подал угловой, а там Игорь Харатин забил свой первый гол в профессиональной карьере, да сразу в ворота Шахтера!

Давление на номинальных хозяев начало увеличиваться минуты с 75-й. Тарас Степаненко опасно пробивал под перекладину, но Шевченко был надежен. Спас Алексей и после удара все того же Тараса минут через 10, а на добивании Исмаили сыграл крайне неудачно. Но через несколько минут уже и Шевченко был бессилен – это Срна подал угловой, а Малышев вогнал мяч в сетку ворот своей бывшей команды. К слову, праздновать гол Максим не стал.

Заря сегодня вполне могла играть хотя бы вничью с Шахтером, но назвать эту победу дончан несправедливой никак нельзя – просто Фортуна не улыбнулась луганчанам в достаточной мере. Как ни странно, сейчас победе Шахтера больше всего должны быть рады в Киеве. То, что Горняки уже на 16 очков оторвались от Динамо, куда менее важно, чем то, что Заря не сумела приблизиться к киевлянам и обострить борьбу за путевку в квалификацию ЛЧ.

Евгений Музыка, Football.ua

Заря – Шахтер 1:2

Голы: Харатин, 61 - Бернард, 26, Малышев, 89

Заря: Шевченко – Опанасенко, Рафаэль, Чечер, Сухоцкий – Чайковский, Харатин (Гордиенко, 73), Липартия (Любенович. 46), Паулиньо (Кадимян, 80), Калитвинцев – Бонавентуре.

Шахтер: Пятов – Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Коваленко (Малышев, 71) – Марлос, Тайсон, Бернард (Патрик, 84) – Бланко-Лещук (Феррейра, 76).

Предупреждения: Харатин, Чайковский – Срна, Кучер.