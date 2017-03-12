Украина

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин подтвердил, что дисквалификация полузащитника Фреда была продлена до конца июня, но с мая бразилец сможет тренироваться с командой.

Сергей Палкин подтвердил информацию, что Фред получил повторную дисквалификацию за положительную допинг-пробу.

"Фреда дисквалифицировали до конца июня. Он сможет приступить к тренировкам с командой в начале мая", — сказал Палкин.

"Если бы мы и дальше шли в CAS, то дисквалификация могла бы составить полтора года, поэтому мы пошли на компромиссное решение".

"Сейчас он тренируется по индивидуальной программе в Бразилии и ждет мая".