Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин подтвердил, что дисквалификация полузащитника Фреда была продлена до конца июня, но с мая бразилец сможет тренироваться с командой.
ФРЕД, ФОТО БОГДАНА ЗАЙЦА, FOOTBALL.UA
12 марта 2017, 22:48
Сергей Палкин подтвердил информацию, что Фред получил повторную дисквалификацию за положительную допинг-пробу.
"Фреда дисквалифицировали до конца июня. Он сможет приступить к тренировкам с командой в начале мая", — сказал Палкин.
"Если бы мы и дальше шли в CAS, то дисквалификация могла бы составить полтора года, поэтому мы пошли на компромиссное решение".
"Сейчас он тренируется по индивидуальной программе в Бразилии и ждет мая".