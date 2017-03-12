Украина

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура чемпионата Украины против Зари (2:1).

Сегодня Горняки с минимальным преимуществом в счете переиграли Зарю — 2:1. Победный гол на 89-й минуте забил вышедший на замену Максим Малышев.

"Сложный поединок против отличной команды. Думаю, это заслуженная победа. У нас было больше моментов. При счете 1:0 мы могли решить исход встречи немного раньше. Потом Заря сравняла счет. Мы прекрасно среагировали на это и забили еще один мяч, хотя могли и больше. В целом была интересная игра с хорошей, качественной командой", — заявил Фонсека.

"У меня еще не было времени посмотреть момент с незасчитанным голом. Также, если не ошибаюсь, был эпизод с Бернардом, где зафиксировали офсайд. Не смотрел видео, так что сейчас никак не могу прокомментировать. Конечно же, это нас не расслабило. После пропущенного мяча наша команда очень хорошо среагировала. Было создано огромное количество моментов, могли забивать еще больше. Мы победили, и сегодня это самое важное".

"И Коваленко, и Малышев отлично себя проявили. Во время игры я почувствовал, что нужно провести замену, чтобы сбалансировать и усилить центр поля. К тому же Макс еще и забил. Поэтому я доволен обоими футболистами".