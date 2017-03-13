Украина

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб поделился впечатлениями после игры с Шахтером (1:2).

В матче 21-го тура чемпионата Украины между Зарей и Шахтером луганчане минимально уступили гостям (1:2).

"Проиграли, но считаю, что игра была достаточно неплохого качества. Где-то в первом тайме мы уступали «Шахтёру», пропустили один мяч. Во втором тайме изменили игровой рисунок. Начали встречать соперника повыше, высоко прессинговать. Заставили их тоже понервничать. Сравняли счет. К сожалению, не дотерпели. Пропустили со стандарта. Бывает. Но игрой я доволен. Доволен и ребятами. Плюс, не смогли играть арендованные футболисты. Но те, кто были в игре сегодня, доказали, что могут играть в футбол. Считаю, что будущее у нас впереди", — приводит слова Вернидуба официальный сайт Зари.

"Думаю, в первой шестерке будут интересные игры. Все команды равные. Кроме Шахтера, который уже практически чемпион. А так будет игра не на жизнь, а на смерть. Будет очень приличная борьба идти. Интересный турнир нас ждет. Нужно серьезно к нему подходить и готовиться. Ну, а кто какое место займет уже увидим впоследствии. Хотя для начала нужно доиграть ещё 22-й тур".

"Игра Липартии и Кадимяна? Не могу сказать, что плохо выглядел Липартия. Я посчитал, что нужно освежить игру, дал возможность сыграть Желько Любеновичу. Он тоже креативный футболист, который, несмотря на возраст, по движению и желанию полностью отдаётся игре. Плюс, может отдать великолепную передачу. Что касается Кадимяна, то было видно, что Паулиньо устал. Поэтому поменял его. Денниса поставил на фланг. Он более быстрый. Нужно было закрыть фланг Дарио Срны и Марлоса. Пашу выдвинул вперед. Пора было давать шанс Гегаму Кадимяну. Тем более, на этой неделе он отработал с хорошим настроением. Усердно тренировался. Раз мы взяли футболиста, нужно, чтобы он играл".

В матче 22-го тура чемпионата УПЛ Заря на выезде сыграет против Волыни. Поединок состоится 19 марта.