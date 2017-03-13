Украина

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков высказал свое мнение о возможном изменении регламента УПЛ в следующем сезоне

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин выступил с предложением: для повышения зрелищности, для привлечения болельщиков на трибуны необходимо максимально приблизить формулу розыгрыша чемпионата Украины к бельгийской. Так сказать, "Пари-матчу" взять пример с "Жюпилье".

Для начала – что есть бельгийская система и с чем едят ее. Сомневаюсь, что многие расскажут с ходу, в чем она заключается.

Действует новая система с сезона?2009/10, правда, была серьезно модифицирована в прошлом году. Жюпилье Про лига играет 16-ю командами в два круга – 30 туров. По завершении регулярного сезона очки переполовинивают. Затем происходит очень интересное разбиение: первая шестерка (Плей-офф за Титул) играет друг с другом (еще 10 туров); остальные составляют Плей-офф Лиги Европы – к командам с 7-й по 15-ю добавляются три лидера "первого дивизиона В" (я не виноват, что он у них так называется, де-факто "первый-второй"! Впрочем, забитое спонсором название Про лиги – "первый дивизион А", а вы как думали), эта дюжина команд разбивается на две шестерки и тоже играет между собой по два раза. 16-я команда вылетает в "В" сразу. После окончания групповых турниров победители шестерки 2 и шестерки 3 встречаются в единственном матче плей-офф, и сильнейший получает право сразиться с нижней из команд, которой досталась бы путевка при стандартной системе в ЛЕ.?Итого 42 матча в чемпионате максимум, климат позволяет им такую длительность турнира.

Вы следите за моим ходом мысли? Это то, о чем я говорил – система очень мутная… И критикуют ее беспощадно, в основном кивая в сторону заклятых друзей из соседних Нидерландов.

Ах да! Была еще одна нетривиальная реформа, к тому же совсем недавно. До 2016 года никому не приходило в голову запустить туда клубы из "В", а потому играли две четверки – 7-я, 9-я, 12-я и 14-я команды составляли один квартет, остальные – второй. Победители четверок играли плей-офф из двух матчей и точно так же выходили на бой за место в Лиге Европы. Любопытно, что изначально не было ясно, с каким местом доведется сразиться, с 4-м или 5-м – это зависело от того, кто выиграет Кубок. 15?я и 16-я команды играли между собой серию из пяти матчей, чтобы определить вылетающую, причем 15-я начинала битву с тремя очками преимущества. В итоге проигравший вылетал, а победитель играл еще один плей-офф с тремя командами из второго дивизиона. Разумеется, с внедрением новой схемы старая приказала долго жить, потребовав переходного сезона-2015/16.

Осталось заметить, что в Бельгии всего 24 профессиональных клуба. "Первый дивизион В" состоит всего лишь из восьми команд. Знаете, как они играют? Проводят два отдельных чемпионата по 14 туров, победители которых играют плей-офф из двух матчей за прямую путевку и право пить "Жюпилье". Ну а чем занимаются еще три команды, вы уже должны были усвоить. Вот как они определяются?

Подозреваю, что речь идет о команде, проигравшей плей-офф, и занявших вторые места.

Как я понимаю предложение Палкина.

1. Ввести плей-офф перехода между УПЛ и первой лигой.

Поддерживаю, о чем еще скажу ниже. Форма, размеры обсуждаются. В том числе и бельгийская, навороченная!

Промежуточный вопрос: позиция по поводу уполовинивания очков? Я не нашел разъяснения.

2. Ввести плей-офф за путевку в Лигу Европы, в котором четвертая или пятая команда из первой шестерки сразится то ли с лучшей командой второй шестерки, то ли с расширенным кругом претендентов.

Здесь воздержусь. Во-первых, есть нечто абсурдное в том, что 4?я команда сыграет плей-офф не с 5-й и не с 6-й, а с 7-й, более того, есть некоторые основания предполагать, что такой путь в Европу окажется проще! С другой стороны, чего не сделаешь ради вящего зрительского эффекта – если, конечно, эти еврокубки еще будут пользоваться в Украине реальным спросом.. Проверять надо… Однако тут-то и наступает во-вторых, после которых никакие во?первых не нужны. На 2018 год у нас намечено возвращение к 16-ти командам и круговой системе, об этом многажды заявлялось на всех уровнях! Идею переходных плей-офф это не отменяет, а вот идею дополнительной битвы за Лигу Европы – губит на корню. Насколько я понимаю, Шахтер намерен выступить против "обратного расширения" Премьер-лиги, считая, что парни снизу не готовы? Его право.

Ну а теперь самое непонятное, отчего выступление руководителя горняков застало чуть ли не врасплох: мы же год назад всё это обсуждали на заседаниях рабочей группы, которые в итоге и породили Премьер-лигу на 12 команд в две стадии! Президент ПФЛ Сергей Макаров и ваш покорный слуга предлагали вместо лобового обмена с первой лигой "две на две" ввести обмен с плей-офф по схеме 1+2, то есть победитель первой лиги заходит в УПЛ напрямую вместо 12-й команды, а вторая и третья сражаются в стыковых матчах с 10-й и 11-й. Больше никто это предложение не поддержал, более того, встретили его весьма критически – мол, три команды на обмен это слишком много, столько реальных претендентов в первой лиге не набрать, и вообще видели мы уже этот ваш плей-офф, не порадовал совершенно. Что Шахтер? Да, по-моему, просто промолчал.

Что же изменилось? Наверное, присмотрелись к бельгийской системе.

В те довольно напряженные дни, когда Премьер-лига еще базировалась совсем в другом месте, но ей уже руководил Владимир Генинсон, обсуждение было абсолютно деловым и открытым. Тогда же говорилось и о хроническом недостатке двухстадийной системы – немотивированности части команд и, соответственно, неинтересности их матчей, особенно у тех, кто засел во второй шестерке и не рисковал при этом вылететь. Раньше хоть был определенный смысл попираться против Динамо и Шахтера, а теперь что? Наигрывать состав – термин для межсезонья и зимнего перерыва, у нормального болельщика от него скулы зевотой сворачивает!

Бельгийская система, в которой команды (именно команды, а не команда) второго эшелона высшего дивизиона сохраняют шансы на путевку в Лигу Европы,?– не какое-то откровение, она, как я уже заметил, работает давно, но опять-таки – никто не удосужился всерьез озаботиться ее анализом и повторением. Ее существенный недостаток – скрытость, непрозрачность интриги, которая заставляет среднестатистического болельщика постоянно вопрошать – кто и за что там играет?!

Ну и, конечно, хотелось бы увидеть строгое доказательство того предположения, что относительно неплохая (для нас нынешних всё неплохо, что больше!) посещаемость Жюпилье-лиги связана не с тем, что они лучше живут и могут себе кое-что позволить, а также не с притоком талантливых футболистов из Африки, который не только позволяет клубам зарабатывать деньги, но и на болельщиков наверняка воздействует. Грубо говоря, какова там доля формулы, что конкретно она принесла и приносит.

Я помню, насколько был преисполнен оптимизма по поводу перехода на новую схему розыгрыша – несмотря на некоторые оговорки (выступал за уполовинивание очков после первой стадии и др., на что не раз получил ильфопетровское "А ты кто такой?"), она была призвана действительно сделать соревнование интереснее. Жизнь обошлась с новацией сурово – для начала разлетелись не только расчеты, но и на­дежды на единый телевизионный пул, а затем стало очевидно, что удвоение количества матчей Динамо и Шахтера отнюдь не влечет за собой удвоение посещаемости. Более того, Премьер-лига стала стремительно терять остальные свои козыри – одна история с Днепром чего стоит!

Как говорится, "в этой позиции белым дорог хороший совет". (Интересно, когда уже в шахматах прекратится этот гнусный расизм и фигуры наконец-то примутся именовать как-нибудь толерантнее?!) Сергей Палкин попытался этот совет дать. Поздно ли, вовремя ли… Вообще-то перетряхивать систему розыгрыша каждый год – за гранью добра и зла. Даже если предположить, что наш футбол эту грань уже перешагнул.

Давайте думать. Это никогда не лишне.