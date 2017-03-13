Украина

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился своими впечатлениями после игры с Зарей (2:1).

В матче 21-го тура чемпионата Украины Шахтер играл против Зари. Дончане сумели вырвать победу под занавес матча (2:1).

"Хороший динамичный матч, который наверняка понравился болельщикам. Игра была довольно открытой, особенно во втором тайме при счете 1:1. Заря показала, что заслуживает свое высокое место. Это организованный коллектив с прекрасными футболистами. Чем больше таких команд, тем лучше будет чемпионат. Нужно разобрать пропущенный мяч. Мы уделяем стандартам достаточно времени, и тем не менее иногда пропускаем. Но это футбол, в нем невозможно предугадать все: игрок ворвался на хорошую подачу и забил. Нам было тяжело вскрыть оборону луганчан. Однако мы отработали строго до конца и, несмотря на достаточное количество ошибок, заслужили победу. Мотивация? Мы хотим выиграть чемпионат для наших болельщиков, а завершится он в конце мая. Впереди еще достаточно матчей. Хотим побеждать и расти", — цитирует Степаненко официальный сайт Горняков.

В этом сезоне за Шахтер Тарас сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал две голевые передачи.

По итогам 21-го тура УПЛ Шахтер занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя Динамо на 16 очков.