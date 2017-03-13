Украина

Football.ua выделяет самые интересные и важные моменты 21-го тура чемпионата Украины.

Динамо: без вариантов и козырей

Конечно, состояние газона в Кропивницком нивелировало класс игроков Динамо. Если бы поле позволяло играть киевлянам с быстрым контролем мяча, то почти наверняка результат был бы не таким утешительным для хозяев. Однако тяжело обойти стороной тот факт, что трансферная политика Динамо в очередной раз оставила в дураках именно Сергея Реброва и компанию, а не их соперников.

Проигрывая в счете, команда нуждалась в заменах и перестроении игры. Проблема только в том, что у тренерского штаба была всего лишь одна опция для возможного усиления – выход Яремчука. Список остальных футболистов в заявке изобиловал фамилиями, напротив каждой из которых в графе игровых характеристик можно было бы написать что-то вроде "агрессивный в отборе" или "надежный на последнем рубеже защиты". Однако никого из креативных исполнителей на замене банально не было. Учитывая же полный провал Яремчука, который просто растворился на поле, не оправдала себя и эта замена – хуже инертного Дерлиса сыграть нужно было еще постараться. А что можно было придумать еще, когда у тебя на скамейке сидят Коваль, Бурда, Антунеш, Корзун, Федорчук и Сидорчук? Ах да, конечно – заменить одного из центральных полузащитников и выпустить другого, что и сделал Ребров.

Просто интересно: Динамо действительно помешали бы в этом матче Гусев? Или даже Громов? Или Калитвинцев? Или Хлебас, который периодически играет в Ворскле на фланге (как вот в отчетном туре)? Да, речь не идет о дальновидных перспективах этих футболистов в Динамо. Но клуб, который ставит перед собой высокие задачи, не может выходить на матч без единого футболиста в заявке, способного усилить игру команды в атаке. Было бы глупо отрицать, что это – одна из, если не ключевая, причина поражения киевлян в Кропивницком. (Анатолий Волков)

Шахтер: по шаблону

В последних десяти матчах в пределах Премьер-лиги и Кубка Украины Шахтер 7 раз выигрывал с разницей в один гол и еще трижды – в два мяча. При этом, последние четыре поединка заканчивались минимальными победами Горняков. И к этому, на самом деле, можно было привыкнуть. Даже при счете 1:1 в матче с Зарей было очевидно, что заканчиваться встреча будет атаками донетчан. И это – следствие не только лишь характера и большего желания выиграть. Это – закономерность, которая исходит от мастерства футболистов и тактики, которая прививалась команде годами.

Единственно верный способ отобрать у Шахтера очки для всех украинских клубов – прессинг на чужой половине поля, который не позволял бы спокойно начинать атаки защитникам и опорникам Шахтера. Плюс – отлаженная работа в обороне, где нужно успевать страховать партнеров и не оставлять их один на один с Марлосом, Тайсоном, Бернардом. А для этого нужно быстро переходить с фазы атаки – в оборону, из фазы прессинга на чужой половине поля – к своим воротам. Проще говоря, Заря пошла на рискованный, но единственно верный шаг – прессинговать, а, следовательно, выполнять много беговой и скоростной работы. В это же время Шахтер играл с мячом, контролируя его 67% игрового времени, и, грубо говоря, наслаждался происходящим. Да, игра давалось ему непросто на протяжении всего матча, ведь Заря воплощала в жизнь свои задумки достаточно неплохо. Но все равно открытым оставался лишь один вопрос – когда Заря устанет: с 70-й минуты или, например, 80-й.

Давление Шахтера ожидалось, потому как ни Заря, ни любая другая команда (за редкими исключениями) не может действовать без мяча столько игрового времени, обороняясь при этом одинаково надежно и ровно на протяжении матча. И то, что Шахтер в итоге забил, никого не должно удивлять. Достаточно лишь проанализировать, сколько голов и побед клуб добывал именно во второй тайме, когда соперник банально устает. (Анатолий Волков)

Олимпик: и все-таки Санжар смог

Зимой команда, как обычно, потеряла сразу несколько ключевых исполнителей. На этот раз из Олимпика ушла пара основных центральных защитников, Петров – Барановский, а также Танчик и Лысенко. На замену не пришел ни один исполнитель, который смог бы сходу усилить команду. В таких условиях Романа Санжара пришлось выходить из ситуации за счет футболистов, которые были в команде и, как вот в случае с Гришко и Иллой-Айетом, проигрывали конкуренцию в первой части чемпионата.

Но – весной Олимпик проиграл только Динамо на выезде, да и то – как! Плюс, обыграл Ворсклу в Полтаве и расписал ничью на нейтральном поле в матче со Сталью. В последних восьми поединках чемпионата поражение от Динамо остается для донетчан единственным.

Итог: Олимпик заслужено шагает в топ-6 и поборется за право сыграть в Лиге Европы. А Роман Санжар в очередной раз доказывает, что Олимпик – чисто тренерская команда, не зависящая от нескольких футболистов (Анатолий Волков).

Александрия — Днепр: когда нет мотивации

В нашем футболе изменения происходят очень быстро — менее двух лет назад Днепр играл в финале Лиги Европы, а сейчас он едет в гости к Александрии в статусе команды, которой бы отбиться. Начинал чемпионат Днепр с ярлыком "молодая команда", "детский сад" — действительно, молодых игроков в основе Днепра было много. Людям так хотелось создать сказку о молодой команде, которая героически сражается против более опытных, что никто особо не обращал внимания, что в основе по прежнему играют Чеберячко, Полевой, Адамюк, Кравченко, Ротань, Политыло. Да и Близниченко, Лучкевича или Сватка — нельзя назвать совсем молодыми и неопытными.

Вариант состава Днепра начала 2017 года уже значительно ближе к понятию "молодой", ведь зимой ушли Политыло, молодой, но опытный Лучкевич, Близниченко, Пико, но и сейчас Днепр — гармоничное сочетание опыта и молодости. Посмотрите на защитную линию: правый защитник Адамюк — 25 лет, левый защитник Влад — 27, три центрбека — Сваток и Лопыренок — по 22 (Лопыренок — без месяца), Чеберячко — 33. Добавляем сюда Ротаня, который пропускал игру с Александрией через дисквалификацию и Кравченко у которого травма и получаем скорее опытную команду, чем молодую.

Неудивительно, что в Александрии гости выглядели очень уверенно и, несмотря на предстартовые прогнозы, где фаворитом шла как раз команда Шарана, Днепр абсолютно спокойно отстоял ничью. Другое дело, что Александрия, уже получившая место в шестерке не особо старалась победить — действия команды были слишком академичны и предсказуемы, полностью отсутствовал кураж. Александрия, конечно, не отказалась бы от победы, если бы обстоятельства складывались, но делать что-то особое для ее достижения не собиралась. Позиция же Днепра и вовсе не понятна — команда играет, не имея никакого представления о своем будущем, лишь подозревая, что будет оно далеко не безоблачным. Вполне возможно, что это последние два с половиной месяца для Днепра в элитном дивизионе.

Собственно, так команды и отыграли, каждый получил тот минимум, который хотел — абсолютно недовольных, как и абсолютно довольных не осталось — компромисс в чистом виде. (Александр Озирный)

Драматизм в борьбе за шестое место

В борьбу за шестое место Черноморец и Ворскла вступили, имея на начало года по 23 очка, но в первых двух турах 2017 года одесситы набрали четыре очка, а полтавчане оба раза ожидаемо проиграли Шахтеру и Заре. Тем не менее, накануне этого тура перспективы полтавчан выглядели не так уж и плохо — им предстояло сыграть дома с Олимпиком и Зиркой — победы в этих двух матчах не выглядели чем-то нереальным для Ворскла. Черноморец помимо игры с окрепшей с приходом Кучука Стали, должен бы еще ехать на выезд к Динамо — обойтись без побед в этих матчах тоже было вполне реальной перспективой для одесситов.

Матчи двух соперничающих команд были назначены на один день и на одно время. Поначалу все складывалось для Ворсклы идеально — к 60-й минуте полтавчане побеждали — 2:0, а Черноморец параллельно проигрывал Стали. Вырисовывалась очень неприятная ситуация для одесситов — в слуаче если бы матчи так и закончились — разрыв сократился бы до одного очка, но при этом Ворскла в последнем туре играла бы с Зиркой дома. А вот Черноморец в выездном матче с Динамо не спасла бы и ничья.

Но тут за дело взялась сама Ворскла и уже на 72-й минуте ситуация перевернулась с точностью до наоборот — полтавчане пропустили три мяча. По сути, Черноморец не сделал в этом туре ничего, чтобы досрочно занять шестое место — за них все сделала Ворскла. Загребать жар чужими руками — это об этом. (Александр Озирный)

В материале использованы фото ФК Динамо, ФК Шахтер, ФК Черноморец