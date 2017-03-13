Украина

Football.ua представляет свою сборную из лучших игроков 21-го тура чемпионата Украины.

Алексей Шевченко (Заря)

Нельзя сказать, что вратарь луганчан работал в поте лица весь матч, но как минимум три классных сейва он совершил. На 49-й минуте после удара Исмаили вытащил мяч из-под перекладины. На 75-й оттуда же вытащил мяч после удара Степаненко и на 86-й парировал мяч после попытки забить издали от того же Степаненко. Это не считая более мелких эпизодов, где Шевченко проявил себя с наилучшей стороны.

Павел Полегенько (Зирка)

Не секрет, что главная угроза у Динамо исходит прежде всего от вингеров. Что Андрей Ярмоленко, что Дерлис Гоналес (в меньшей мере) способны обыграть один в один без лишних проблем, что автоматически может создать численно большинство в атаке или же свободные зоны. Следовательно, задача у Полегенько – воспитанника Динамо, игравшего против киевлян на правом фланге обороны – была непростая. Тем не менее, Павел исключил из игры Гонсалеса, и парагвайца заменили уже в перерыве. А во втором тайме у Полегенько было уже меньше оборонительной работы, но зато защитник отличился у чужих ворот, забив решающий гол в поединке – когда счет стал 2:0, было очевидно, что Зирка свое уже не отдаст.

Артем Шабанов и Милош Стаменкович (оба — Сталь)

Центрбеки Стали (кстати, каменцы играли в три центральных защитника, был еще Антон Кравченко) отработали на высоком уровне, практически не допустив ни одной ошибки. Практически все удары Черноморца по воротам Стали наносились издали, потому как других вариантов у одесситов и не было.

Андрей Бацула (Зирка)

У левого защитника Зирки задача была самая сложная – сдержать Андрея Ярмоленко. Конечно, Бацулу регулярно страховал кто-то из центральных полузащитников, и подстраховка не позволяла Ярмоленко привычно обострять игру с фланга и смещаться в центр на ударные позиции. Но сам Бацула сделал столько отборов, перехватов и в целом надежно отыграл в защите, что не включить его в сборную тура, не было никаких шансов даже без учета забитого им гола со штрафного.

Владислав Лупашко и Никита Жуков (оба Зирка)

У центрхавов кропивничан получилось связать руки и ноги динамовцев – за всю игру практически ни одно атаки Динамо не провел через центр поля на скорости – все зоны были перекрыты. Особо показательным был момент, что Динамо большинство своих атак начинало длинным пасом на Беседина – очевидно киевяне видели, что с помощью коротких и средних передач центр поля не пройти. Также стоит обратить внимание, как быстро ориентировались в ситуации Жуков и Лупашко, когда Зирке нужно было выходить из обороны.

Моха (Олимпик)

На протяжении первого часа матча вингер Олимпика был незаметным, однако при счете 0:2 в пользу Ворсклы сделал два результативных действия, благодаря чему номинальные хозяева полностью перевернули ход встречи. Сначала Рхарсалла Кадфи Мохаммед забил сам, а уже при счете 2:2 отдал идеальную голевую передачу на Матяжа, который и сделал счет в матче окончательным.

Исмаили (Шахтер)

Бразилец играет привычно высоко, несмотря на то, что он защитник, поэтому поставить его на позицию левого полузащитника не будет большим преступлением. Как всегда очень активен был в атаке, неоднократно угрожал воротам соперника как непосредственно, так и через свои фланговые передачи.

Дэннис Бонавентуре (Заря)

Молодой форвард действовал сначала на острие, а заканчивал матч на левом фланге атаки. Что приятно удивило в его действиях – огромный объем черновой работы, что особенно важно в матчах с соперником более высокого класса. У Дэнниса не все получалось впереди, когда надо было проявить технику. Однако единоборства, отборы, подстраховка партнеров, и скорость – все это было в действиях Бонавентуре.

Адеринсола Эсеола (Зирка)

Центральный нападающий (кстати, украинец, если кто не знал) просто феноменально дебютировал в составе новой команды. Для Эсеолы Зирка – второй шанс закрепиться в клубе Премьер-лиги и заявить о себе на самом высоком уровне, и то, как он сыграл против Динамо, говорит о его высоком потенциале. Да, форвард не забил, но заработал два стандарта, после которых забивали его партнеры, еще однажды арбитр просто проморгал фол Рудько на Эсеоле, и кроме этого нападающий создал много проблем для Пантича и Виды, классно играя корпусом и выигрывая единоборства в большом количестве.