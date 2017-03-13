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Главный тренер Олимпика Роман Санжар поделился рецептом успеха в противостоянии с Шахтером.

В 21-м туре Премьер-лиги Олимпику удалось обыграть Ворсклу 3:2. При этом подопечные Санжара проигрывали 0:2, но во втором тайме в течение 7 минут забили 3 мяча.

В пятницу Олимпику в заключительном матче 1-го этапа чемпионата предстоит сойтись с Шахтером. Несмотря на игру с лидером первенства, тренер Олимпика Роман Санжар, не намерен кардинально меня тренировочный процесс.

"Ничего особенного в плане подготовки к этой встрече не будет. Игры с Шахтером и Динамо стоят особняком, с этими командами всегда сложно играть, поэтому перед игрой будем делать акцент на действиях оранжево-черных. А так, в принципе, вся подготовка будет проходить в обычном режиме", — заявил Санжар в интервью пресс-службе клуба.

В первом круге Олимпик сумел не проиграть Шахтеру (1:1). Санжар уверен, что знает, за счет чего можно добиться успеха и во втором матче.

"За счет огромной самоотдачи, желания и дисциплины. Плюс в матче с Шахтером важно, чтобы сопутствовала удача. Горняки создают моменты в каждой игре, поэтому нужно, чтобы рядом была футбольное везение".

Поединок между двумя донецкими командами состоится в Харькове.

"Конечно, за Шахтер будут больше болеть, но и мы, надеюсь, не останемся без поддержки в Харькове. Олимпик показывает неплохой футбол, который нравится зрителю".

В матче против Шахтера Роман Санжар не сможет рассчитывать на полузащитника Андрея Богданова, который перебрал желтых карточек.

"Да, это потеря, но ничего страшного. Будет возможность в сложном матче проверить в деле другое сочетание игроков в центре поля", — отметил наставник.

Напомним, что матч Шахтер — Олимпик пройдет в Харькове 17 марта. Начало игры в 19.00.