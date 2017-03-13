Украина

Президент УПЛ відповів на запитання Football.ua на тему щодо майбутнього формату наступного чемпіонату

— Володимире Братіславовичу, представники клубів продовжують висловлювати пропозиції щодо розвитку Української Прем’єр-Ліги. Днями своє бачення майбутнього чемпіонату запропонував ФК Шахтар, питання обговорюється у ЗМІ й представниками інших клубів УПЛ.

— Вивчення можливих вдосконалень у форматі чемпіонату не припиняється, сьогодні – час пошуку нових рішень. Ліга перебуває в постійному діалозі з клубами, постійно висловлюються й обговорюються пропозиції, ми всі зацікавлені у пошуку формату та рішень, привабливих для вболівальників, команд, бродкастерів і спонсорів. Варіант, схожий на той, що озвучив для ЗМІ Сергій Палкін, розглядався клубами УПЛ восени 2015 року і очевидно сьогодні час повернутися до цього питання, і ми підтримуємо такого роду ініціативи та пропозиції від усіх клубів. Уже найближчим часом на засіданнях робочих груп клубів УПЛ обов’язково будуть розглянуті відповідні пропозиції щодо формату але, у будь-якому разі, це питання, які мають бути обговорені усіма клубами УПЛ і в яких має бути спільний консенсус.

— Про нинішній формат: на вашу думку, він виправдовує себе?

— Він експериментальний і новий для українського футболу. При цьому ця модель успішно зарекомендувала себе в інших європейських країнах (у різний час її використовували в Данії, Шотландії, Хорватії та в інших країнах). Погоджуючись із цим форматом, УПЛ спільно з клубами виходили з того, що за нинішніх умов, насамперед економічних, — саме 12 команд є оптимальною кількістю для України. Таким чином, наприклад, максимально зменшується кількість прохідних матчів і зростає відсоток цікавих. При тому, що ми ні на мить не забуваємо: Україна — найбільша держава Європи, тому в нашому чемпіонаті має виступати принаймні 16 команд. Але, повторюю, з огляду на багато факторів, поки що маємо зосередитися на нинішньому форматі з 12 командами і шукати в його рамках найбільш ефективні рішення. Сьогодні ще передчасно говорити про те, чи виправдав він себе, оскільки ще не було другої частини чемпіонату, а саме на неї припадає найбільша кількість найцікавіших матчів.

— На вихідних буде зіграно останній тур першого етапу чемпіонату. Чого очікуєте від змагань двох різних шісток?

— Звісно, цікавих та видовищних матчів, і попередній тур підтвердив, що ще багато приємних футбольних сюрпризів для вболівальника попереду. Ми зі свого боку постійно працюємо над тим, як підвищити рівень турніру — змагальний, комерційний — для того, щоби підкріпити позитивні очікування тими діями які залежать від нас. Формат та деякі його деталі — один із елементів для досягнення задуманого. Можу розкрити одне з останніх цікавих нововведень, яке буде введено за підсумками нашої співпраці з клубами. По-перше, обидві шістки матимуть впізнаванні назви: робочий варіант — група "За чемпіонство" і група "За престиж". По-друге, команда-переможець другої шістки отримає спеціальний трофей, що стане додатковим стимулом для клубів, які виборюють перемогу в групі "За престиж".

Анатолій Волков, Football.ua