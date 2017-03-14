Украина

С 15-го марта любители футбола смогут приобрести абонементы на домашние матчи Шахтера на второй этап чемпионата Украины.

В связи с военными действиями на востоке Украины, Шахтер в 2014 году был вынужден покинуть Донецк. Горняки за это время проводили свои домашние матчи преимущественно во Львове. Зимой этого года клубом было принято решение перебазироваться в Харьков.

Официальный сайт Шахтера сообщает, что с 15 марта начнется продажа абонементов на игры команды. Стоит отметить, что данная практика возобновится впервые после почти трехлетнего перерыва.

Пока что Горняки продают абоненменты на матчи второго этапа чемпионата Украины. На нем они сыграют против других команд из топ-6 – Динамо, Зари, Александрии, Олимпика и Черноморца.

Обладатели пропусков получат постоянное место на трибуне ОСК Металлист на все домашние матчи оранжево-черных:



24-й тур. 8 апреля. Шахтер – Команда 6

27-й тур. 29 апреля. Шахтер – Команда 5

28-й тур. 6 мая. Шахтер – Команда 3

30-й тур. 20 мая. Шахтер – Команда 4

31-й тур. 26 мая. Шахтер – Команда 2



Кроме экономии денежных средств и времени, владельцы абонементов получат приоритет при покупке сезонных пропусков – 2017/18, а также приобретая билеты на еврокубковые матчи.



1. Стоимость абонементов:



Standard: 80, 135, 215, 270, 375 и 480 гривен;

Club 1936 (с пакетом гостеприимства): 3 000 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 6 500 гривен;

Sky Вox: 12 000 гривен (одно место).



Переселенцам предоставляется скидка 20% на абонементы категории Standard (только в кассах ОСК Металлист при предъявлении паспорта или справки ВПЛ).



2. Приобрести абонементы можно:



- в кассах стадиона Металлист (с 9:00 до 20:00 без перерыва);

- онлайн на официальном сайте ФК Шахтер.



3. Действие накопительной системы скидок:



- бонусы за посещение матчей Шахтера во второй части сезона – 2016/17 позволят приобрести абонемент гораздо дешевле (сэкономив до трети его стоимости).



4. Преимущества:



- экономия времени и средств (-20% от совокупной стоимости билетов);

- возможность приобрести абонементы на западную (главную) трибуну.



Кассы ОСК Металлист работают с 9:00 до 20:00. Приобретая абонемент, болельщик должен предъявить паспорт или права и заполнить анкету.



Детальная информация: +38 044 498 13 88.