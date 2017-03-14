Украина

Нападающий Карпат Алексей Гуцуляк пропустит матч 22-го тура УПЛ против Днепра из-за травмы.

Алексей Гуцуляк получил травму в матче 21-го тура УПЛ против луцкой Волыни. Игрок Карпат не смог продолжить игру, а на восстановление от травмы потребуется время. Уже известно, что Гуцуляк пропустит ближайший матч с Днепром.

"К сожалению, против Днепра я сыграть не смогу, придется пропустить один матч", — сказал нападающий Карпат.

"В том эпизоде я прокинул мяч мимо соперника, а он навалился на ногу сзади. Было довольно больно, но обследование показало, что нет ничего страшного. Сейчас тренируюсь индивидуально, к следующим поединкам уже буду готов", — обещает Гуцуляк.

Стоит отметить, что Карпаты одержали победу над Волынью и покинули зону вылета.