Украина

Генеральный директор Карпат Юрий Дячук-Ставицкий удивлен позицией президента Олимпика Владислава Гельзина по компенсации средств львовскому клубу.

В ходе разбирательств по перенесенном матчу 17-го тура УПЛ между Олимпиком и Карпатами было принято решение: обязать донецкий клуб покрыть затраты Карпат на дорогу и проживание в Сумах.

Президент Олимпика Владисав Гельзин готов выполнить решение Апелляционного комитета ФФУ. При этом, по мнению Гельзина, Карпаты потратили на поездку меньше 50 тысяч гривен. На это заявление отреагировал генеральный директор Карпат Юрий Дячук-Ставицкий.

"Извините, но Карпаты не живут в хлеву и не едят, как свиньи! Наша команда получает максимально комфортные дорогу и условия, когда приходится играть в других городах. Из-за отсутствия прямого железнодорожного сообщения. в Сумы мы были вынуждены добираться автобусом, через снежные метели и бездорожье. Осознанно приехали туда заранее, чтобы провести тренировку, но Олимпик и палец о палец не ударил, чтобы подготовить даже синтетическое поле", — заявил Дячук-Ставицкий.

"Проживание и питание в отеле Шафран в течение двух суток обошлось клубу чуть менее, чем в 80 тысяч гривен. Еще 20 тысяч гривен ушло на транспортное обеспечение, ведь расстояние между Львовом и Сумами составляет примерно 900 километров".

"Я ни за что не поверю в то, что на выездные матчи донецкий Олимпик отправляется лишь в составе игроков и тренеров, что они живет в хостеле, а питаются фаст-фудом. Но как же тогда понять слова президента о том, что поездка в Сумы обошлась меньше, чем в 50 тысяч?".

"В целом же Карпаты потратили в Сумах чуть более ста тысяч гривен. Что до финансовых документов, то наш клуб пришлет Олимпику письмо с банковскими реквизитами для перевода денег, и не более. Мы никому ничего доказывать не будем, поскольку уже все доказано. Сума подтверждена документами, что были поданы Карпатами во время рассмотрения апелляционной жалобы клубу на решение КДК", — ответил Дячук-Ставицкий.

Напомним, ранее стало известно, когда Олимпик и Карпаты сыграют перенесенный матч 17-го тура УПЛ.