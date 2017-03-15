Украина

Спортивный директор Олимпика Алексей Антонов поразмыслил над перспективами клуба, а также прокомментировал ситуацию с переносом матча с Карпатами.

"Наш клуб — это не временный проект, который может закрыться в любой момент. Мы рассчитываем на долгую и успешную футбольную жизнь. Конечно, сейчас нам очень сложно, ведь у команды фактически нет дома и даже стадиона, на котором мы можем постоянно выступать", — сказал Сергийчук.

"Сейчас есть краткосрочное соглашение с Черкассами, где пройдет наш поединок против Карпат. Мы оценим обстановку, качество поля. поддержку болельщиков, и, возможно, будем и в дальнейшем принимать там наших гостей".

"Встреча с Карпатами будет очень принципиальная по известным всем причинам. На какие-то претензии в наш адрес со стороны львовян мы отвечать колкостями не намерены. Если идет речь о компенсации каких-то затрат — пусть предоставят чеки и все будет решено. Но вступать в какую-то полемику мы не собираемся".

Напомним, ранее УПЛ официально подтвердила, что перенесенный матч 17-го тура между Олимпиком и Карпатами состоится 26 марта в Черкассах.

Football.ua