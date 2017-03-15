Украина

Нападающий Олимпика Михаил Сергийчук рассказал о планах своей команды на текущий сезон, предстоящем поединке против Шахтера и о нынешним способе проведения чемпионата.

Сергийчук пополнил ряды Олимпика в феврале этого года. Он перешел из Вереса и уже успел дебютировать за новую команду.

"Очень хочу помочь Олимпику решить его главную задачу на сезон — завоевать путевку в еврокубки. Впереди много сложных матчей, но уровень чемпионата выравнивается, и брать очки можно в любом матче", — сказал нападающий

17 марта Олимпик сыграет на выезде против Шахтера в рамках 22-го тура УПЛ. Встреча начнется в 19:00.

"Нам предстоит поединок против Шахтера, на который не надо особо настраиваться. Однако я не стал бы говорить, что у нас нет шансов успешно сыграть и против лидера".

"Я считаю, что нынешняя формула чемпионата более интересна и повышает конкурентоспособность турнира. Рад, что мы в первой шестерке, которая борется за серьезные цели. Но в идеале хотелось бы полноценный турнир, в котором было бы достаточно матчей, причем все — высокого уровня".

По итогам первой части чемпионата Украины Олимпик попал в первую шестерку команд, и во второй половине УПЛ будет бороться за место в еврокубках.

Football.ua