Украина

Полузащитник донецкого Олимпика Иван Брикнер поделился эмоциями от перехода в донецкий клуб, а также сообщил о своих целях.

Сегодня состоялась презентация новичков Олимпика, одним из которых является Иван Брикнер. В конце января полузащитник заключил с донецким клубом двухлетний контракт.

"Для меня подписание контракта с Олимпиком — большой шаг вперед, совершенно иной уровень", — сказал Брикнер.

"По сравнению с Первой лигой высший дивизион не превосходит ее разве что по борьбе в каждом матче, а по уровню мастерства, тактике и особенно скорости принятия решений разница огромная".

"Перед командой стоит цель попадания в лигу Европы, но все ребята понимают, что надо не зацикливаться на ней, а просто стараться в каждом матче набирать максимум очков".

"Я не воспринимаю Олимпик как очередной этап своей карьеры, а хочу добиться успеха с этой командой. Но пока главная цель — закрепиться в составе и получать максимум игровой практики".

По итогам первой части чемпионата Украины Олимпик попал в первую шестерку команд и во второй половине УПЛ будет бороться за место в еврокубках.

Football.ua