Украина

Капитан Шахтера Дарио Срна прокомментировал предстоящий матч чемпионата Украины с Олимпиком

Дарио Срна перед встречей с Олимпиком дал небольшое интервью, в котором рассказал, что для него значит донецкое дерби, которое еще ни разу не было в Донецке.

"Вы знаете, это дерби, которое еще ни разу не игралось в Донецке.

Я с большим уважением отношусь к президенту этого клуба и тренеру, с которым мы вместе учились на тренерских курсах. Санжар делает очень хорошую работу. По этому я рад, что именно Олимпик попал в плей-офф и поборется за место в еврокубках. Но, как вы знаете, друзей на поле нет.

В первом круге у нас была очень тяжелая игра с ними. Тогда мы сыграли 1:1. По этой причине нас ждет очень сложный и интересный поединок.

У Олимпика низкие зарплаты, нет свой инфраструктуры, но занимает высокое место в чемпионате. Думаю, что это показатель всем остальным клубам УПЛ", — сказал Дарио.

Напомним, что матч Шахтер — Олимпик состоится 17 марта в Харькове в 19:00.

Football.ua