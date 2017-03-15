Украина

Донецкий Шахтер назвал лучшего футболиста по итогам февраля.

Болельщики донецкого Шахтера выбрали лучшего игрока команды в феврале. Им стал голкипер Андрей Пятов.

В феврале Шахтер сыграл два матча Лиги Европы и один матч в УПЛ. В этих матчах Пятов пропустил три гола и сыграл один сухой матч (выездная игра против Сельты).

За голкипера проголосовало 370 человек. Второе место с небольшим отставанием занял Виктор Коваленко — 361 голос. Замкнул тройку Тайсон, у которого 354 голоса.

Стоит отметить и Густаво Бланко Лещука — новичок занял четвертое место в опросе, набрав 283 голоса.

Напомним, что в последнем матче чемпионата Шахтер обыграл Зарю и на 16 очков оторвался от Динамо.