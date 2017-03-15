Украина

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека оценил ближайшего соперника команды — донецкий Олимпик, а также поведал, что пока еше не определился, кем заменит дисквалифицированного полузащитника Фреда.

В пятницу Горняки в Харькове сразятся с Олимпиком в рамках последнего тура первой части сезона.

"Олимпик — хорошая команда, единственная, кроме Динамо, отобравшая у нас очки. Это качественный коллектив, который отлично проводит чемпионат. Мы ожидаем сложного матча с Олимпиком", — приводит слова Фонсеки официальный сайт Горняков.

В прошлом туре УПЛ Олимпик умудрился обыграть Ворсклу со счетом 3:2, хотя по ходу матча дончане проигрывали со счетом 0:2. После этого Олимпик сравнили с Барселоной, которая несколькими днями ранее совершила невероятный камбэк в матче с ПСЖ.

"Рискованное сравнение. Думаю, очень сложно сопоставлять Барселону с любой командой мира. Тем не менее я прекрасно это понимаю, ведь Олимпик провел отличный матч и достаточно неплохо выступает в чемпионате, а потому заслуживает некоторое сравнение".

Ранее стало известно, что до конца текущего сезона из-за дисквалификации за Шахтер не сыграет основной полузащитник Фред.

"Честно говоря, я еще не принял решение, кто заменит Фреда. Понятно, что Степаненко будет оставаться в центре, а насчет Коваленко и Малышева окончательно не определился".